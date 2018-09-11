Социологи: Жители Украины ностальгируют по СССР

Отмечается, что 51% жителей Донбасса считают, что в советские времена их жизнь была лучше.

Большая часть граждан Украины ностальгирует по СССР, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на результаты опроса, проведённого "Кальмиусской группой" совместно с GfK Ukraine.

Отмечается, что наибольший процент ностальгирующих живёт на востоке и юге страны. Так, 51% жителей Донбасса считают, что в советские времена их жизнь была лучше. Всего же таких граждан в стране 43%.

Кроме того, почти треть населения Украины не поддерживает политику декоммунизации, а каждый четвёртый — не против возрождения Советского Союза с Незалежной в его составе.