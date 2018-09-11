Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября 2018, 00:32

Социологи: Жители Украины ностальгируют по СССР

Фото: &copy; РИА Новости / Максим Блинов

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Отмечается, что 51% жителей Донбасса считают, что в советские времена их жизнь была лучше.

Большая часть граждан Украины ностальгирует по СССР, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на результаты опроса, проведённого "Кальмиусской группой" совместно с GfK Ukraine.

Отмечается, что наибольший процент ностальгирующих живёт на востоке и юге страны. Так, 51% жителей Донбасса считают, что в советские времена их жизнь была лучше. Всего же таких граждан в стране 43%.

Кроме того, почти треть населения Украины не поддерживает политику декоммунизации, а каждый четвёртый — не против возрождения Советского Союза с Незалежной в его составе.

Единственные регионы, где превалирует противоположная точка зрения, находятся на западе Украины. Более половины опрошенных — 54% — считают, что их жизнь стала лучше после распада СССР.

BannerImage
Евгений Шуваев
  • Новости
  • ссср
  • Украина
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar