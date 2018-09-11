В Нигерии при взрыве бензовоза погибло 35 человек, ещё более 100 пострадало
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В нигерийском штате Насарава взорвался бензовоз, в результате чего погибло 35 человек, ещё более 100 были ранены, сообщает Reuters.
По словам представителя службы спасения Усмана Ахмеда, инцидент случился у заправочной станции.
По предварительной информации, большинство погибших прибежали на место взрыва, чтобы посмотреть, что случилось.
На месте взрыва работают сотрудники экстренных служб. Выясняются все обстоятельства случившегося и точное количество пострадавших.