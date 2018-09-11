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Регион
Опубликовано 11 сентября 2018, 05:34

В Нигерии при взрыве бензовоза погибло 35 человек, ещё более 100 пострадало

Фото: &copy; Flickr/Samenwerkende Hulporganisaties

Фото: © Flickr/Samenwerkende Hulporganisaties

В нигерийском штате Насарава взорвался бензовоз, в результате чего погибло 35 человек, ещё более 100 были ранены, сообщает Reuters.

По словам представителя службы спасения Усмана Ахмеда, инцидент случился у заправочной станции.

По предварительной информации, большинство погибших прибежали на место взрыва, чтобы посмотреть, что случилось.

На месте взрыва работают сотрудники экстренных служб. Выясняются все обстоятельства случившегося и точное количество пострадавших.

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Андрей Довлатов
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