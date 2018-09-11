Владимир Путин призвал инвесторов руководствоваться реалиями, а не стереотипами

Российский лидер Владимир Путин призвал зарубежных инвесторов при сотрудничестве с РФ ориентироваться не на стереотипы, а на современные реалии. Об этом президент России рассказал во время встречи с представителями зарубежных деловых кругов на полях ВЭФ.

— Важно, чтобы зарубежные инвесторы, вообще любые инвесторы, приходящие на Дальний Восток, не находились в плену стереотипов, а, принимая решения, ориентировались не на вчерашний день, а на будущее, — отметил Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что Дальний Восток открывает большие перспективы для предпринимателей по самому широкому кругу вопросов.