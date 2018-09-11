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Регион
Опубликовано 11 сентября 2018, 06:31

Владимир Путин призвал инвесторов руководствоваться реалиями, а не стереотипами

Владимир Путин. Фото: &copy;РИА Новости/Валерий Мельников

Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Валерий Мельников

Российский лидер Владимир Путин призвал зарубежных инвесторов при сотрудничестве с РФ ориентироваться не на стереотипы, а на современные реалии. Об этом президент России рассказал во время встречи с представителями зарубежных деловых кругов на полях ВЭФ.

— Важно, чтобы зарубежные инвесторы, вообще любые инвесторы, приходящие на Дальний Восток, не находились в плену стереотипов, а, принимая решения, ориентировались не на вчерашний день, а на будущее, — отметил Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что Дальний Восток открывает большие перспективы для предпринимателей по самому широкому кругу вопросов.

Ранее сообщалось, что российский лидер в рамках ВЭФ проведёт переговоры с представителями иностранных деловых кругов. Помощник главы государства Юрий Ушаков говорил, что на ВЭФ приедут 373 руководителя различных российских компаний, а также 360 — иностранных.

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Арина Демидова
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