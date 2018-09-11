Игра Pokemon Go вышла в России спустя два года после мировой премьеры
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Теперь популярный мобильный проект можно без проблем загрузить в магазинах App Store и Google Play.
Компания Niantic выпустила Pokemon Go для российских игроков. Популярная мобильная игра доступна в магазинах App Store и Google Play.
Информация о релизе появилась 11 сентября 2018 года. Американская фирма Niantic при этом официально не сообщала о релизе игры в стране. Соответствующие письма геймерам из России разослал сторонний сервис.
Напомним, игра Pokemon Go вышла в июне 2016 года. За первые 7 месяцев после выхода она принесла разработчикам $1 млрд выручки. Игре удалось продержаться в топе App Store по доходам целых 74 дня.