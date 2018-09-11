Том Харди прилетит в Москву на премьеру фильма "Веном"

В рамках этого мероприятия пройдёт фотоколл с участием артиста и сессия вопросов и ответов по киноленте.

Актёр Том Харди посетит Москву. Это произойдёт 21 сентября — артист представит новый фильм со своим участием "Веном".

Во время визита актёра пройдёт фотоколл. Также состоится сессия вопросов и ответов по фильму с участием Тома Харди.