Том Харди прилетит в Москву на премьеру фильма "Веном"
Кадр фильма "Веном"/ © Кинопоиск
В рамках этого мероприятия пройдёт фотоколл с участием артиста и сессия вопросов и ответов по киноленте.
Актёр Том Харди посетит Москву. Это произойдёт 21 сентября — артист представит новый фильм со своим участием "Веном".
Во время визита актёра пройдёт фотоколл. Также состоится сессия вопросов и ответов по фильму с участием Тома Харди.
Напомним, фильм "Веном" выходит в российский прокат 4 октября. В США лента будет доступна 5 октября. Согласно сюжету, в тело главного героя вселяется существо под названием Веном, которое наделяет его сверхспособностями. Помимо Харди в фильме снялись Мишель Уильямс, Риз Ахмед и другие.