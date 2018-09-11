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Опубликовано 11 сентября 2018, 08:15

Том Харди прилетит в Москву на премьеру фильма "Веном"

Кадр фильма "Веном"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Веном"/ © Кинопоиск

В рамках этого мероприятия пройдёт фотоколл с участием артиста и сессия вопросов и ответов по киноленте.

Актёр Том Харди посетит Москву. Это произойдёт 21 сентября — артист представит новый фильм со своим участием "Веном".

Во время визита актёра пройдёт фотоколл. Также состоится сессия вопросов и ответов по фильму с участием Тома Харди.

Напомним, фильм "Веном" выходит в российский прокат 4 октября. В США лента будет доступна 5 октября. Согласно сюжету, в тело главного героя вселяется существо под названием Веном, которое наделяет его сверхспособностями. Помимо Харди в фильме снялись Мишель Уильямс, Риз Ахмед и другие.

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Сергей Сурепин
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