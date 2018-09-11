Леди Гага снялась для обложки глянцевого журнала

Популярная певица приняла участие в фотосессии издания Vogue и сделала роскошные кадры.

Американская певица Леди Гага снялась в фотосессии для октябрьского выпуска американского глянцевого журнала Vogue. Фотосессия была приурочена к выходу фильма "Звезда родилась", в котором снялась певица.

На фотосессии Гага примерила несколько сдержанных и одновременно смелых образов. На обложке певица появилась в чёрном платье из бархата, продемонстрировав своё декольте.