Леди Гага снялась для обложки глянцевого журнала
Фото © Evan Agostini/Invision/AP
Популярная певица приняла участие в фотосессии издания Vogue и сделала роскошные кадры.
Американская певица Леди Гага снялась в фотосессии для октябрьского выпуска американского глянцевого журнала Vogue. Фотосессия была приурочена к выходу фильма "Звезда родилась", в котором снялась певица.
September 11, 2018
На фотосессии Гага примерила несколько сдержанных и одновременно смелых образов. На обложке певица появилась в чёрном платье из бархата, продемонстрировав своё декольте.
Фотосессия проходила дома у певицы, в Малибу. Премьера нового фильма запланирована на 11 октября 2018 года.