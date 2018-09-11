Короткая, но насыщенная. Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Также спикер парламента поздравил тех депутатов, которые были избраны 9 сентября.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин открыл пятую осеннюю сессию нижней палаты парламента.

— Мы сегодня открываем пятую осеннюю сессию. Она короткая, отличается от предыдущей, но обещает быть насыщенной и напряжённой, — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Кроме того, он поздравил депутатов, избранных 9 сентября, и пожелал им плодотворной работы.