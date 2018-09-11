Короткая, но насыщенная. Володин открыл осеннюю сессию Госдумы
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Также спикер парламента поздравил тех депутатов, которые были избраны 9 сентября.
Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин открыл пятую осеннюю сессию нижней палаты парламента.
— Мы сегодня открываем пятую осеннюю сессию. Она короткая, отличается от предыдущей, но обещает быть насыщенной и напряжённой, — сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Кроме того, он поздравил депутатов, избранных 9 сентября, и пожелал им плодотворной работы.
— Вы знаете, что представили "Единой России", ЛДПР, КПРФ избраны в Государственную думу. И было бы правильно пожелать им плодотворной работы, — добавил спикер.