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Регион
Опубликовано 11 сентября 2018, 10:29

Короткая, но насыщенная. Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Также спикер парламента поздравил тех депутатов, которые были избраны 9 сентября.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин открыл пятую осеннюю сессию нижней палаты парламента.

— Мы сегодня открываем пятую осеннюю сессию. Она короткая, отличается от предыдущей, но обещает быть насыщенной и напряжённой, — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Кроме того, он поздравил депутатов, избранных 9 сентября, и пожелал им плодотворной работы.

— Вы знаете, что представили "Единой России", ЛДПР, КПРФ избраны в Государственную думу. И было бы правильно пожелать им плодотворной работы, — добавил спикер.

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Артём Андреев
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