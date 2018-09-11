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Регион
Опубликовано 11 сентября 2018, 07:59

Найдена копия письма Эйнштейна, которую он сам сделал под копирку

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo

Фото: © AP Photo

Легендарный физик Альберт Эйнштейн в 1932 году поздравил с 50-летием своего друга, еврейского учёного-экономиста Юлиуса Хирша.

Оригинал письма хранится в Институте имени Лео Бека в Нью-Йорке. Но недавно в архиве Еврейской общины Мюнхена нашли копию письма, которую Эйнштейн сделал сам под копирку.

Судя по всему, копия письма осталась у Эйнштейна. Обнаружить её удалось среди газетных вырезок 1961 года с некрологами, опубликованными после смерти Хирша. Пока не удалось выяснить, как копия письма оказалась в мюнхенском архиве.

Напомним, Хирш эмигрировал в Данию после того, как к власти в 1933 году пришли национал-социалисты. Через 8 лет он переехал в США. В 1952 году учёный получил звание почётного доктора Берлинского свободного университета, в котором он преподавал до эмиграции.

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Сергей Сурепин
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