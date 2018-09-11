Найдена копия письма Эйнштейна, которую он сам сделал под копирку

Легендарный физик Альберт Эйнштейн в 1932 году поздравил с 50-летием своего друга, еврейского учёного-экономиста Юлиуса Хирша.

Оригинал письма хранится в Институте имени Лео Бека в Нью-Йорке. Но недавно в архиве Еврейской общины Мюнхена нашли копию письма, которую Эйнштейн сделал сам под копирку.

Судя по всему, копия письма осталась у Эйнштейна. Обнаружить её удалось среди газетных вырезок 1961 года с некрологами, опубликованными после смерти Хирша. Пока не удалось выяснить, как копия письма оказалась в мюнхенском архиве.