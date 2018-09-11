Путин встретился с Си Цзиньпином на ВЭФ во Владивостоке
Фото: © L!FE
Председатель КНР поблагодарил своего российского коллегу за приглашение на форум.
Президент России Владимир Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
Фото: © L!FE
В ходе встречи Путин отметил высокий уровень доверия между двумя странами в сфере политики, безопасности и обороны.
— У нас доверительные отношения в сфере политики, безопасности, обороны. Мы знаем, что вы лично уделяете большое внимание развитию российско-китайских отношений, — сказал глава РФ.
В свою очередь, Си Цзиньпин поблагодарил Путина за приглашение на ВЭФ во Владивосток и отметил, что китайская делегация на форуме самая многочисленная.
Напомним, Восточный экономический форум открылся во Владивостоке сегодня, 11 сентября. Накануне российский президент Владимир Путин вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ посетили завод по производству двигателей Mazda и провели двусторонние переговоры.