Путин встретился с Си Цзиньпином на ВЭФ во Владивостоке

Председатель КНР поблагодарил своего российского коллегу за приглашение на форум.

Президент России Владимир Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

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В ходе встречи Путин отметил высокий уровень доверия между двумя странами в сфере политики, безопасности и обороны.

— У нас доверительные отношения в сфере политики, безопасности, обороны. Мы знаем, что вы лично уделяете большое внимание развитию российско-китайских отношений, — сказал глава РФ.

В свою очередь, Си Цзиньпин поблагодарил Путина за приглашение на ВЭФ во Владивосток и отметил, что китайская делегация на форуме самая многочисленная.