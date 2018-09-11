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Регион
Опубликовано 11 сентября 2018, 07:38

Путин встретился с Си Цзиньпином на ВЭФ во Владивостоке

Фото: &copy; L!FE

Фото: © L!FE

Председатель КНР поблагодарил своего российского коллегу за приглашение на форум.

Президент России Владимир Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Фото: © L!FE

Фото: © L!FE

В ходе встречи Путин отметил высокий уровень доверия между двумя странами в сфере политики, безопасности и обороны.

— У нас доверительные отношения в сфере политики, безопасности, обороны. Мы знаем, что вы лично уделяете большое внимание развитию российско-китайских отношений, — сказал глава РФ.

В свою очередь, Си Цзиньпин поблагодарил Путина за приглашение на ВЭФ во Владивосток и отметил, что китайская делегация на форуме самая многочисленная.

Напомним, Восточный экономический форум открылся во Владивостоке сегодня, 11 сентября. Накануне российский президент Владимир Путин вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ посетили завод по производству двигателей Mazda и провели двусторонние переговоры.

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Артём Андреев
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