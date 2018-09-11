"Огромные перемены". Си Цзиньпин рассказал о своём первом визите во Владивосток
Владивосток. Фото:: ©РИА Новости/Александр Вильф
Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях ВЭФ рассказал о своём первом визите во Владивосток, который был восемь лет назад.
— Восемь лет назад, будучи зампредседателя КНР, посещал город. Сегодня чувствуются огромные перемены. Это говорит, что за восемь лет под вашим личным руководством в город пришли перемены, — заявил Си Цзиньпин. — Я рад за ваши успехи.
Си Цзиньпин также поблагодарил Путина за приглашение на ВЭФ во Владивосток.
Восточный экономический форум открылся во Владивостоке сегодня, 11 сентября.