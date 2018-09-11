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Регион
Опубликовано 11 сентября 2018, 07:53

"Огромные перемены". Си Цзиньпин рассказал о своём первом визите во Владивосток

Владивосток. Фото:: &copy;РИА Новости/Александр Вильф

Владивосток. Фото:: ©РИА Новости/Александр Вильф

Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях ВЭФ рассказал о своём первом визите во Владивосток, который был восемь лет назад.

— Восемь лет назад, будучи зампредседателя КНР, посещал город. Сегодня чувствуются огромные перемены. Это говорит, что за восемь лет под вашим личным руководством в город пришли перемены, — заявил Си Цзиньпин. — Я рад за ваши успехи.

Си Цзиньпин также поблагодарил Путина за приглашение на ВЭФ во Владивосток.

Восточный экономический форум открылся во Владивостоке сегодня, 11 сентября.

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Александр Юнашев
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