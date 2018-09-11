"Огромные перемены". Си Цзиньпин рассказал о своём первом визите во Владивосток

Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях ВЭФ рассказал о своём первом визите во Владивосток, который был восемь лет назад.

— Восемь лет назад, будучи зампредседателя КНР, посещал город. Сегодня чувствуются огромные перемены. Это говорит, что за восемь лет под вашим личным руководством в город пришли перемены, — заявил Си Цзиньпин. — Я рад за ваши успехи.

Си Цзиньпин также поблагодарил Путина за приглашение на ВЭФ во Владивосток.