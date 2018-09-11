Netflix купила два российских мультфильма

За последние несколько дней это уже второе сообщение о том, что сервис покупает права на показ кинопродукции РФ.

Компания Netflix приобрела права на показ двух российских мультсериалов: "Ми-ми-мишки" и "Лео и Тиг". Оба мультсериала — проекты студии "Паровоз".

Мультсериал "Лео и Тиг" рассказывает о маленьком леопарде и тигрёнке, которые вместе исследуют природу Приморского края. Главные герои "Ми-ми-мишек" — бурый медвежонок Кеша, белый медвежонок Тучка и лисичка.

За последние несколько дней это уже второе сообщение о том, что Netflix покупает права на показ российской кинопродукции. Накануне стало известно, что стриминговый сервис приобрёл сериал "Хождение по мукам". Это 12-серийная экранизация романа Алексея Толстого, в которой в числе прочих сыграли Юлия Снигирь и Анна Чиповская.