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Опубликовано 11 сентября 2018, 08:11

Netflix купила два российских мультфильма

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Фото: © AP Photo/Marcio Jose Sanchez

За последние несколько дней это уже второе сообщение о том, что сервис покупает права на показ кинопродукции РФ.

Компания Netflix приобрела права на показ двух российских мультсериалов: "Ми-ми-мишки" и "Лео и Тиг". Оба мультсериала — проекты студии "Паровоз".

Мультсериал "Лео и Тиг" рассказывает о маленьком леопарде и тигрёнке, которые вместе исследуют природу Приморского края. Главные герои "Ми-ми-мишек" — бурый медвежонок Кеша, белый медвежонок Тучка и лисичка.

За последние несколько дней это уже второе сообщение о том, что Netflix покупает права на показ российской кинопродукции. Накануне стало известно, что стриминговый сервис приобрёл сериал "Хождение по мукам". Это 12-серийная экранизация романа Алексея Толстого, в которой в числе прочих сыграли Юлия Снигирь и Анна Чиповская.

Напомним, сервис Netflix работает в 190 странах мира, включая Россию. Его услугами пользуются около 130 миллионов человек.

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Сергей Сурепин
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