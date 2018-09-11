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Опубликовано 11 сентября 2018, 08:35

Сильвестр Сталлоне анонсировал старт съёмок пятой части "Рэмбо"

Кадр фильма "Рэмбо: Первая кровь"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Рэмбо: Первая кровь"/ © Кинопоиск

Ещё в середине августа актёр намекал на то, что в ближайшее время начнётся работа над новым фильмом.

Американский актёр Сильвестр Сталлоне анонсировал скорый старт съёмок пятой части фильма "Рэмбо". Лента расскажет о ветеране Вьетнамской войны, которого Сталлоне играет почти 40 лет.

Информация о съёмках появилась в "инстаграме" артиста. Он писал, что "мир, возможно, меняется, но не он [Рэмбо]". Это не первый раз, когда Сталлоне говорит о возвращении "Рэмбо".

Напомним, 14 августа Сильвестр Сталлоне намекнул на скорое возвращение Джона Рэмбо. Ранее в Сети появлялась информация о том, что фильм "Рэмбо-5" попал в "производственный ад", в связи с чем о нём длительное время ничего не было слышно.

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Сергей Сурепин
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