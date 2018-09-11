Сильвестр Сталлоне анонсировал старт съёмок пятой части "Рэмбо"
Кадр фильма "Рэмбо: Первая кровь"/ © Кинопоиск
Ещё в середине августа актёр намекал на то, что в ближайшее время начнётся работа над новым фильмом.
Американский актёр Сильвестр Сталлоне анонсировал скорый старт съёмок пятой части фильма "Рэмбо". Лента расскажет о ветеране Вьетнамской войны, которого Сталлоне играет почти 40 лет.
Информация о съёмках появилась в "инстаграме" артиста. Он писал, что "мир, возможно, меняется, но не он [Рэмбо]". Это не первый раз, когда Сталлоне говорит о возвращении "Рэмбо".
Напомним, 14 августа Сильвестр Сталлоне намекнул на скорое возвращение Джона Рэмбо. Ранее в Сети появлялась информация о том, что фильм "Рэмбо-5" попал в "производственный ад", в связи с чем о нём длительное время ничего не было слышно.