Эшли Бенсон подтвердила свои отношения с Карой Делевинь

Звезда сериала "Милые обманщицы" написала в Instagram-аккаунте модели, что та принадлежит ей.

Актриса Эшли Бенсон стала известна благодаря сериалу "Милые обманщицы". Она подтвердила свой роман с моделью и актрисой Карой Делевинь.

Последняя снялась в музыкальной драме "Её запах". Сейчас Делевинь представляет фильм на Международном кинофестивале в Торонто. Кара опубликовала в своём "инстаграме" фото в полупрозрачном золотистом платье Balmain. Бенсон написала под снимком "Моя". Также Эшли добавила комментарий "Я вижу твою [грудь]".