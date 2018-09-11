Эшли Бенсон подтвердила свои отношения с Карой Делевинь
Фото © AP Photo/Thibault Camus
Звезда сериала "Милые обманщицы" написала в Instagram-аккаунте модели, что та принадлежит ей.
Актриса Эшли Бенсон стала известна благодаря сериалу "Милые обманщицы". Она подтвердила свой роман с моделью и актрисой Карой Делевинь.
Последняя снялась в музыкальной драме "Её запах". Сейчас Делевинь представляет фильм на Международном кинофестивале в Торонто. Кара опубликовала в своём "инстаграме" фото в полупрозрачном золотистом платье Balmain. Бенсон написала под снимком "Моя". Также Эшли добавила комментарий "Я вижу твою [грудь]".
Напомним, в августе Кару Делевинь и Эшли Бенсон застали целующимися в аэропорту Хитроу. Впервые слухи о романе девушек появились в мае этого года. Делевинь и Бенсон давно публикуют в социальных сетях совместные фотографии.