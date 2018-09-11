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Опубликовано 11 сентября 2018, 09:47

Эшли Бенсон подтвердила свои отношения с Карой Делевинь

Фото &copy; AP Photo/Thibault Camus

Фото © AP Photo/Thibault Camus

Звезда сериала "Милые обманщицы" написала в Instagram-аккаунте модели, что та принадлежит ей.

Актриса Эшли Бенсон стала известна благодаря сериалу "Милые обманщицы". Она подтвердила свой роман с моделью и актрисой Карой Делевинь.

Последняя снялась в музыкальной драме "Её запах". Сейчас Делевинь представляет фильм на Международном кинофестивале в Торонто. Кара опубликовала в своём "инстаграме" фото в полупрозрачном золотистом платье Balmain. Бенсон написала под снимком "Моя". Также Эшли добавила комментарий "Я вижу твою [грудь]".

Напомним, в августе Кару Делевинь и Эшли Бенсон застали целующимися в аэропорту Хитроу. Впервые слухи о романе девушек появились в мае этого года. Делевинь и Бенсон давно публикуют в социальных сетях совместные фотографии.

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Сергей Сурепин
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