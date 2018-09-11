Биткоин подорожал и обвалил рынок криптовалют
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За последние 24 часа биткоин подорожал больше чем на полпроцента. Теперь его цена составляет $6372.
11 сентября большинство наиболее ликвидных криптовалют упало в цене. Подорожать удалось только биткоину.
Доля биткоина в общем объёме криптовалют выросла до 56,1%. Рост составил 0,7%. Всего же за последние сутки биткоин подорожал на 0,64% — до $6372. Что же касается Ethereum, то он подешевел на 1,74% — $195. При этом Ripple упал на 2,76% — $0,269, Bitcoin Саsh — на 2,6%, до $470, EOS — на 0,29% — до $5,05.
Торговые объёмы за прошедшие 24 часа составили: Bitcoin — $3,8 млрд, Ethereum — $1,5 млрд, Ripple — $195 млн, Bitcoin Саsh — $323 млн, EOS — $530 млн. Капитализация Bitcoin сейчас составляет $110 млрд, Ethereum — $19,9 млрд, Ripple — $10,7 млрд, Bitcoin Саsh — $8,2 млрд, EOS — $4,6 млрд. Общая капитализация всех криптовалют упала несильно — до $196,4 млрд.