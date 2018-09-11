Биткоин подорожал и обвалил рынок криптовалют

За последние 24 часа биткоин подорожал больше чем на полпроцента. Теперь его цена составляет $6372.

Доля биткоина в общем объёме криптовалют выросла до 56,1%. Рост составил 0,7%. Всего же за последние сутки биткоин подорожал на 0,64% — до $6372. Что же касается Ethereum, то он подешевел на 1,74% — $195. При этом Ripple упал на 2,76% — $0,269, Bitcoin Саsh — на 2,6%, до $470, EOS — на 0,29% — до $5,05.