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Регион
Опубликовано 11 сентября 2018, 08:45

Биткоин подорожал и обвалил рынок криптовалют

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

За последние 24 часа биткоин подорожал больше чем на полпроцента. Теперь его цена составляет $6372.

11 сентября большинство наиболее ликвидных криптовалют упало в цене. Подорожать удалось только биткоину.

Доля биткоина в общем объёме криптовалют выросла до 56,1%. Рост составил 0,7%. Всего же за последние сутки биткоин подорожал на 0,64% — до $6372. Что же касается Ethereum, то он подешевел на 1,74% — $195. При этом Ripple упал на 2,76% — $0,269, Bitcoin Саsh — на 2,6%, до $470, EOS — на 0,29% — до $5,05.

Торговые объёмы за прошедшие 24 часа составили: Bitcoin — $3,8 млрд, Ethereum — $1,5 млрд, Ripple — $195 млн, Bitcoin Саsh — $323 млн, EOS — $530 млн. Капитализация Bitcoin сейчас составляет $110 млрд, Ethereum — $19,9 млрд, Ripple — $10,7 млрд, Bitcoin Саsh — $8,2 млрд, EOS — $4,6 млрд. Общая капитализация всех криптовалют упала несильно — до $196,4 млрд.

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Сергей Сурепин
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