Канье Уэст станет преподавателем
Фото © Brent N. Clarke/Invision/AP
Популярный американский артист заявил о том, что теперь он будет работать в Чикагском институте искусств.
Рэпер Канье Уэст написал в своём аккаунте в "Твиттере", что теперь будет преподавать. Артист начнёт вести курсы в Чикагском институте искусств и Американской академии искусств.
Пользователи Сети уже представили, как будет выглядеть рэпер в роли преподавателя.
September 10, 2018
Напомним, в 2015 году Чикагский институт искусств присвоил Уэсту степень доктора искусствоведения. Рэпер не получил образования в университете, бросив учёбу ради карьеры артиста.