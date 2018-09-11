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Опубликовано 11 сентября 2018, 10:10

Канье Уэст станет преподавателем

Фото &copy; Brent N. Clarke/Invision/AP

Фото © Brent N. Clarke/Invision/AP

Популярный американский артист заявил о том, что теперь он будет работать в Чикагском институте искусств.

Рэпер Канье Уэст написал в своём аккаунте в "Твиттере", что теперь будет преподавать. Артист начнёт вести курсы в Чикагском институте искусств и Американской академии искусств.

Пользователи Сети уже представили, как будет выглядеть рэпер в роли преподавателя.

Напомним, в 2015 году Чикагский институт искусств присвоил Уэсту степень доктора искусствоведения. Рэпер не получил образования в университете, бросив учёбу ради карьеры артиста.

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Сергей Сурепин
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