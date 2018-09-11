Канье Уэст станет преподавателем

Популярный американский артист заявил о том, что теперь он будет работать в Чикагском институте искусств.

Рэпер Канье Уэст написал в своём аккаунте в "Твиттере", что теперь будет преподавать. Артист начнёт вести курсы в Чикагском институте искусств и Американской академии искусств.

Пользователи Сети уже представили, как будет выглядеть рэпер в роли преподавателя.