Блогер сделал предложение девушке в игре про Человека-паука, но она его бросила
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Теперь его пасхалка, которую разработчики решили реализовать, будет символом разбитого сердца.
Влюблённый блогер Тайлер Шульц придумал необычный способ, чтобы сделать предложение своей девушке. Для этого он уговорил разработчиков игры про Человека-паука добавить в их боевик пасхалку.
September 11, 2018
Блогер попросил написать следующие слова: Maddie, will you marry me? ("Мэдди, выйдешь за меня?"). В мае 2018 года создатели игры согласились добавить надпись, но уточнили, дождётся ли пара сентября. В ответ Шульц сказал: "В апреле у нас было 5 лет отношений, так что, думаю, мы будем вместе в сентябре".
Однако на момент выхода игры пара уже рассталась. Блогер рассказал, что девушка бросила его за несколько недель до выхода игры — Мэдди ушла к брату блогера. При расставании она заявила, что хотела бы получить предложение руки и сердца несколько иным способом.