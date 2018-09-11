Slack перестал работать в Европе

В настоящий момент в работе мессенджера в европейской зоне наблюдается глобальный сбой.

11 сентября пользователи Slack по всей Европе столкнулись с трудностями при загрузке мессенджера. Оказалось, что сервис столкнулся с глобальным сбоем.

Это уже не первое нарушение работы корпоративного мессенджера за этот месяц. Ранее неполадки наблюдались 6 и 7 сентября, однако они были куда менее масштабными.

Трудности в работе сервиса испытывают пользователи из России, Нидерландов, Германии, Польши, Франции, Норвегии, Швеции и Финляндии. Более 40% пользователей даже не могут открыть приложение, ещё 25% не могут запустить мобильную версию.