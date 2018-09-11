Илона Маска зовут в Россию. Но готова приехать только его мама
Фото: © Evan Agostini / Invision / AP
Популярного американского предпринимателя и инженера хотят привезти на один из семинаров.
Бизнес-школа "Синергия" ведёт переговоры о том, что в Россию приехал Илон Маск — создатель Tesla и SpaceX. Об этом "360" рассказал ректор школы Григорий Аветов.
По его словам, пока что договориться о приезде Маска не удалось. Однако посетить Россию готова мать инженера — Мэй Маск.
Пока мы убедили приехать только его маму. В ноябре приедет только его мама Мэй Маск, и я буду с ней иметь длительный ужин на предмет того, когда мы вместе убедим приехать её сына
Григорий Аветов
Напомним, недавно Маск покурил марихуану в прямом эфире. Из-за этого упали акции Tesla, а ВВС США думает о том, чтобы отказаться от сотрудничества с предпринимателем.