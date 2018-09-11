Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября 2018, 12:22

Илона Маска зовут в Россию. Но готова приехать только его мама

Фото: &copy; Evan Agostini / Invision / AP

Фото: © Evan Agostini / Invision / AP

Популярного американского предпринимателя и инженера хотят привезти на один из семинаров.

Бизнес-школа "Синергия" ведёт переговоры о том, что в Россию приехал Илон Маск — создатель Tesla и SpaceX. Об этом "360" рассказал ректор школы Григорий Аветов.

По его словам, пока что договориться о приезде Маска не удалось. Однако посетить Россию готова мать инженера — Мэй Маск.

Пока мы убедили приехать только его маму. В ноябре приедет только его мама Мэй Маск, и я буду с ней иметь длительный ужин на предмет того, когда мы вместе убедим приехать её сына

Григорий Аветов

Напомним, недавно Маск покурил марихуану в прямом эфире. Из-за этого упали акции Tesla, а ВВС США думает о том, чтобы отказаться от сотрудничества с предпринимателем.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Россия
  • Илон Маск
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar