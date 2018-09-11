Эмили Ратаковски разделась на видео ради рекламы духов
Скриншот видео Paco Rabanne
Популярная американская модель снялась в ролике, который посвящён новому аромату Paco Rabanne.
Недавно бренд Lancome презентовал новую рекламную кампанию аромата La vie est belle, лицом которой стала актриса Джулия Робертс. По его следам ролик в честь своего парфюма Pure XS выпустил бренд Paco Rabanne. Главную роль в видео исполнила модель Эмили Ратаковски.
По сюжету видео Ратаковски переходит из комнаты в комнату. За её спиной в прямом смысле слова падают мужчины, сражённые наповал ароматом её парфюма. Девушка постепенно снимает с себя драгоценности и одежду.
Напомним, в конце августа Ратаковски опубликовала фото топлес, после того как намекнула на беременность. В апреле модель уже опровергала слухи о своей беременности.