Эмили Ратаковски разделась на видео ради рекламы духов

Популярная американская модель снялась в ролике, который посвящён новому аромату Paco Rabanne.

Недавно бренд Lancome презентовал новую рекламную кампанию аромата La vie est belle, лицом которой стала актриса Джулия Робертс. По его следам ролик в честь своего парфюма Pure XS выпустил бренд Paco Rabanne. Главную роль в видео исполнила модель Эмили Ратаковски.

По сюжету видео Ратаковски переходит из комнаты в комнату. За её спиной в прямом смысле слова падают мужчины, сражённые наповал ароматом её парфюма. Девушка постепенно снимает с себя драгоценности и одежду.