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Опубликовано 11 сентября 2018, 11:41

Эмили Ратаковски разделась на видео ради рекламы духов

Скриншот видео&nbsp;Paco Rabanne

Скриншот видео Paco Rabanne

Популярная американская модель снялась в ролике, который посвящён новому аромату Paco Rabanne.

Недавно бренд Lancome презентовал новую рекламную кампанию аромата La vie est belle, лицом которой стала актриса Джулия Робертс. По его следам ролик в честь своего парфюма Pure XS выпустил бренд Paco Rabanne. Главную роль в видео исполнила модель Эмили Ратаковски.

По сюжету видео Ратаковски переходит из комнаты в комнату. За её спиной в прямом смысле слова падают мужчины, сражённые наповал ароматом её парфюма. Девушка постепенно снимает с себя драгоценности и одежду.

Напомним, в конце августа Ратаковски опубликовала фото топлес, после того как намекнула на беременность. В апреле модель уже опровергала слухи о своей беременности.

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Сергей Сурепин
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