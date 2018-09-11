Премьер Южной Кореи рассказал о любимой русской песне
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Ли Нак Ён возглавляет южнокорейскую делегацию на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён рассказал, что в молодости он любил читать произведения русских классиков, а сейчас любит слушать песню "Миллион алых роз".
— Я в молодости зачитывался произведениями великих русских писателей, таких как Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Александр Пушкин, Антон Чехов, — сказал Нак Ён на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Кроме этого, он заявил, что песня "Миллион алых роз" Аллы Пугачёвой — одна из его самых любимых.
Напомним, сегодня во Владивостоке открылся четвёртый Восточный экономический форум.