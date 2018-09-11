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Регион
Опубликовано 11 сентября 2018, 12:25

Премьер Южной Кореи рассказал о любимой русской песне

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Ли Нак Ён возглавляет южнокорейскую делегацию на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён рассказал, что в молодости он любил читать произведения русских классиков, а сейчас любит слушать песню "Миллион алых роз".

— Я в молодости зачитывался произведениями великих русских писателей, таких как Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Александр Пушкин, Антон Чехов, — сказал Нак Ён на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Кроме этого, он заявил, что песня "Миллион алых роз" Аллы Пугачёвой — одна из его самых любимых.

Напомним, сегодня во Владивостоке открылся четвёртый Восточный экономический форум.

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Артур Белкин
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