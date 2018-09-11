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Регион
Опубликовано 11 сентября 2018, 12:43

Россия заняла второе место в мире по пиратству в Интернете

Коллаж &copy; L!FE. Фото &copy; Flickr/CyberGhostVPN// Pexels

Коллаж © L!FE. Фото © Flickr/CyberGhostVPN// Pexels

Лидером в рейтинге по потреблению нелегального контента в Сети продолжают быть США.

США и Россия лидируют по количеству загрузок пиратского контента в Интернете. Данные привели специалисты по кибербезопасности из Irdeto.

Количество таких скачиваний на территории США в период с января 2017 года по май 2018 года превысило 1,7 миллиарда, России — 1,64 миллиарда. Также в список вошли Индия (965 миллионов) и Нидерланды (636 миллионов).

Специалисты Irdeto изучили статистику просмотров более чем 400 популярных кинофильмов и телешоу с использованием собственного алгоритма P2P Business Intelligence. Анализ продемонстрировал, что 28% программ цифровых видеосервисов загружены из пиринговых сетей.

По словам специалистов, снижение пиратства может прийти в связи с развитием стриминга. Представители Irdeto полагают, что новые практики редистрибуции контента всё равно не приведут к отказу от устаревших незаконных технологий в краткосрочном периоде.

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Сергей Сурепин
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