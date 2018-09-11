Россия заняла второе место в мире по пиратству в Интернете
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Лидером в рейтинге по потреблению нелегального контента в Сети продолжают быть США.
США и Россия лидируют по количеству загрузок пиратского контента в Интернете. Данные привели специалисты по кибербезопасности из Irdeto.
Количество таких скачиваний на территории США в период с января 2017 года по май 2018 года превысило 1,7 миллиарда, России — 1,64 миллиарда. Также в список вошли Индия (965 миллионов) и Нидерланды (636 миллионов).
Специалисты Irdeto изучили статистику просмотров более чем 400 популярных кинофильмов и телешоу с использованием собственного алгоритма P2P Business Intelligence. Анализ продемонстрировал, что 28% программ цифровых видеосервисов загружены из пиринговых сетей.
По словам специалистов, снижение пиратства может прийти в связи с развитием стриминга. Представители Irdeto полагают, что новые практики редистрибуции контента всё равно не приведут к отказу от устаревших незаконных технологий в краткосрочном периоде.