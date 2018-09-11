Россия заняла второе место в мире по пиратству в Интернете

Лидером в рейтинге по потреблению нелегального контента в Сети продолжают быть США.

США и Россия лидируют по количеству загрузок пиратского контента в Интернете. Данные привели специалисты по кибербезопасности из Irdeto.

Количество таких скачиваний на территории США в период с января 2017 года по май 2018 года превысило 1,7 миллиарда, России — 1,64 миллиарда. Также в список вошли Индия (965 миллионов) и Нидерланды (636 миллионов).

Специалисты Irdeto изучили статистику просмотров более чем 400 популярных кинофильмов и телешоу с использованием собственного алгоритма P2P Business Intelligence. Анализ продемонстрировал, что 28% программ цифровых видеосервисов загружены из пиринговых сетей.