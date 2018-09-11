NASA получило телевизионную премию "Эмми"

Премию вручили на конкурсе Creative Arts Emmy Awards. Он проходил в Лос-Анджелесе в Академии телевизионных искусств и наук.

По словам директора лаборатории по коммуникациям и образованию Майкла Грина, эта награда представляет собой особую магию, которая происходит, когда команда объединяет потрясающие образы и мощную науку из такой миссии, как Cassini, с необыкновенными талантами команды средств массовой информации и коммуникаций.