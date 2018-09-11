"Юанями потом отдашь". Путин на выставке ВЭФ купил сбитень для Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин после переговоров на полях Восточного экономического форума отправились на выставку "Улицы Дальнего Востока".

В павильоне "Мёд" Путин попробовал крем-мёд, изготовленный из дальневосточного сырья. После этого он решил купить приготовленный на основе мёда сбитень. Стоимость одной баночки составляла 200 рублей.

Затем президент РФ передал сбитень главе КНР, на что тот ответил, что у него при себе нет рублей.

— Юанями потом отдашь, — пошутил Путин, отдав сбитень Си Цзиньпину.