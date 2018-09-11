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Опубликовано 11 сентября 2018, 16:35

Кабмин предложил запретить военным размещать личные данные в Сети

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

За нарушение данного предписания предлагается привлекать к дисциплинарной ответственности.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому военным запрещено публиковать в Интернете и рассказывать СМИ данные, раскрывающие их ведомственную принадлежность и служебную деятельность; за нарушение запрета в отношении военных могут быть применены дисциплинарные меры, а для контрактников — увольнение, следует из базы данных нижней палаты парламента.

— Военнослужащим (военнослужащим — иностранным гражданам) запрещается размещать в СМИ, Интернете информацию о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, — отмечается в сообщении.

Также запрещено раскрывать данные о своей служебной деятельности или служебной деятельности других военных, воинских частей и подразделений, где служащие проходят военную службу. Также, согласно проекту, не должно быть никакой информации, связанной с местом дислокации.

По словам разработчиков проекта, анализ деятельности ВС РФ и других войск, в том числе в ходе их применения в САР, продемонстрировал, что военные представляют интерес для сотрудников спецслужб отдельных государств, а также экстремистов. Данные могут использовать, как подчёркивается, для информационного и информационно-психологического воздействия.

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Арина Демидова
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