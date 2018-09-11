В ЦИК не поступило ни одной жалобы по довыборам депутатов ГД

В Центральную избирательную комиссию России на данный момент не поступило ни одной жалобы по довыборам депутатов Государственной думы РФ, состоявшимся 9 сентября, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

— На сей момент у меня нет таких данных, нет никаких жалоб к нам, насколько я понимаю, — заявила Памфилова на заседании ЦИК.