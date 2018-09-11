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Регион
Опубликовано 11 сентября 2018, 16:38

В ЦИК не поступило ни одной жалобы по довыборам депутатов ГД

Фото: &copy; L!FE

Фото: © L!FE

В Центральную избирательную комиссию России на данный момент не поступило ни одной жалобы по довыборам депутатов Государственной думы РФ, состоявшимся 9 сентября, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

— На сей момент у меня нет таких данных, нет никаких жалоб к нам, насколько я понимаю, — заявила Памфилова на заседании ЦИК.

В единый день голосования состоялись прямые выборы глав 22 регионов РФ, депутатов законодательных органов 16 субъектов и около пяти тысяч выборов в органы местного самоуправления. Второй тур должен пройти в четырёх субъектах России.

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Анна Стрельцова
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