Марк Цукерберг любит настольные игры и ненавидит проигрывать в них
Фото: © facebook.com/Mark Zuckerberg
Об этом стало известно благодаря большому материалу Эвана Осноса, который опубликовал журнал The New Yorker.
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг увлекается настольными играми. Он и его супруга предпочитают это занятие телевизору. Они часто собираются играть с друзьями.
Один из бывших сотрудников социальной сети Facebook рассказал, что Цукерберг постоянно "пытается придумать способ, как психологически обыграть вас в любой игре". Однажды Марк летел на частном самолёте и играл с дочерью приятеля, которая на тот момент была старшеклассницей, в "Эрудит".
Первую партию Цукерберг проиграл, а после быстро написал программу, которая из имевшихся у него букв искала по словарю все возможные варианты слов. К моменту приземления самолёта во второй партии Цукерберг и его программа лидировали с небольшим преимуществом.