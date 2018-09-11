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Регион
Опубликовано 11 сентября 2018, 14:50

Марк Цукерберг любит настольные игры и ненавидит проигрывать в них

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/Mark Zuckerberg

Фото: © facebook.com/Mark Zuckerberg

Об этом стало известно благодаря большому материалу Эвана Осноса, который опубликовал журнал The New Yorker.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг увлекается настольными играми. Он и его супруга предпочитают это занятие телевизору. Они часто собираются играть с друзьями.

Один из бывших сотрудников социальной сети Facebook рассказал, что Цукерберг постоянно "пытается придумать способ, как психологически обыграть вас в любой игре". Однажды Марк летел на частном самолёте и играл с дочерью приятеля, которая на тот момент была старшеклассницей, в "Эрудит".

Первую партию Цукерберг проиграл, а после быстро написал программу, которая из имевшихся у него букв искала по словарю все возможные варианты слов. К моменту приземления самолёта во второй партии Цукерберг и его программа лидировали с небольшим преимуществом.

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Сергей Сурепин
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