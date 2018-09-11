Марк Цукерберг любит настольные игры и ненавидит проигрывать в них

Об этом стало известно благодаря большому материалу Эвана Осноса, который опубликовал журнал The New Yorker.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг увлекается настольными играми. Он и его супруга предпочитают это занятие телевизору. Они часто собираются играть с друзьями.

Один из бывших сотрудников социальной сети Facebook рассказал, что Цукерберг постоянно "пытается придумать способ, как психологически обыграть вас в любой игре". Однажды Марк летел на частном самолёте и играл с дочерью приятеля, которая на тот момент была старшеклассницей, в "Эрудит".