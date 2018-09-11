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Опубликовано 11 сентября 2018, 17:23

"Сказки". В Госдуме прокомментировали версию о "дипломате" в деле Скрипалей

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Андрей Луговой считает, что журналисты с подачи британского руководства занимаются выдумкой различных историй.

Депутат Государственной думы Андрей Луговой считает, что версия о дипломате, который помог Лондону идентифицировать подозреваемых в деле Скрипалей, является не более чем сказкой.

— Конспирологии, фантазии и сказки вокруг дела Скрипалей на сегодняшний день достигли уже критичного значения. Во всём этом виновата британская сторона, которая... ограничивается какими-то малопонятными заявлениями и тем самым создаёт почву для СМИ, журналистов, которые, не имея достаточной информации, начинают заниматься сочинением разных историй, — приводит РИА "Новости" слова Лугового.

Напомним, сегодня издание Daily Express со ссылкой на анонимный источник в британской разведке сообщило, что выявить подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей помог российский дипломат, завербованный Лондоном и вывезенный в Рим.

По мнению депутата, Великобритании необходимо начать сотрудничать с Россией. А пока это не начнётся, будут появляться вот такие истории, которые он назвал "сказкой".

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Артур Белкин
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