"Сказки". В Госдуме прокомментировали версию о "дипломате" в деле Скрипалей

Андрей Луговой считает, что журналисты с подачи британского руководства занимаются выдумкой различных историй.

Депутат Государственной думы Андрей Луговой считает, что версия о дипломате, который помог Лондону идентифицировать подозреваемых в деле Скрипалей, является не более чем сказкой.

— Конспирологии, фантазии и сказки вокруг дела Скрипалей на сегодняшний день достигли уже критичного значения. Во всём этом виновата британская сторона, которая... ограничивается какими-то малопонятными заявлениями и тем самым создаёт почву для СМИ, журналистов, которые, не имея достаточной информации, начинают заниматься сочинением разных историй, — приводит РИА "Новости" слова Лугового.

Напомним, сегодня издание Daily Express со ссылкой на анонимный источник в британской разведке сообщило, что выявить подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей помог российский дипломат, завербованный Лондоном и вывезенный в Рим.