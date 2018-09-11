Наталья Поклонская заявила, что не знает о возможном лишении её постов в Госдуме
Наталья Поклонская. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Депутат Государственной думы РФ от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что во фракции партии ей не сообщали о намерении обсудить вопрос о возможном лишении её постов в нижней палате парламента.
— Я узнаю о таких решениях о моём смещении с должностей зампреда комитета и председателя комиссии из СМИ. Я целый день присутствовала на пленарном заседании, мне никто из руководства ничего не сказал, со мной об этом не говорят, — отметила Поклонская.
ГД 19 июля одобрила в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Фракция "Единой России" ранее решила консолидированно голосовать за, однако Поклонская проголосовала против. Лидер фракции партии Сергей Неверов заявил, что нарушившая фракционную дисциплину Поклонская должна сама принять решение о продолжении членства во фракции.