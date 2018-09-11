Наталья Поклонская заявила, что не знает о возможном лишении её постов в Госдуме

Депутат Государственной думы РФ от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что во фракции партии ей не сообщали о намерении обсудить вопрос о возможном лишении её постов в нижней палате парламента.

— Я узнаю о таких решениях о моём смещении с должностей зампреда комитета и председателя комиссии из СМИ. Я целый день присутствовала на пленарном заседании, мне никто из руководства ничего не сказал, со мной об этом не говорят, — отметила Поклонская.