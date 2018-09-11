Xiaomi выпустила поводок для детей
Фото: © Xiaomi
Китайский производитель самых различных товаров пробует свои силы в новой категории.
На онлайн-площадке Youpin (принадлежит Xiaomi) появился ещё один необычный продукт. Это вожжи для детей, благодаря которым ребёнок не потеряется во время прогулки.
Фото: © Xiaomi
Гаджет получил название Shuo Mi Anti-Lost Traction Bracelet. Он представляет собой два браслета, которые соединены тросом в виде пружины. Гаджет растягивается до двух метров, а жилу из нержавеющей стали внутри прозрачной оболочки почти невозможно перерезать.
Застёжка не даст ребёнку ослабить браслет. При этом пряжка оснащена замком, чтобы её нельзя было расстегнуть. Что же касается ключа, то он расположен на стороне родителя. Стоит такой гаджет почти 8 долларов.