Xiaomi выпустила поводок для детей

Китайский производитель самых различных товаров пробует свои силы в новой категории.

На онлайн-площадке Youpin (принадлежит Xiaomi) появился ещё один необычный продукт. Это вожжи для детей, благодаря которым ребёнок не потеряется во время прогулки.

Фото: © Xiaomi

Гаджет получил название Shuo Mi Anti-Lost Traction Bracelet. Он представляет собой два браслета, которые соединены тросом в виде пружины. Гаджет растягивается до двух метров, а жилу из нержавеющей стали внутри прозрачной оболочки почти невозможно перерезать.