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Регион
Опубликовано 11 сентября 2018, 16:01

Xiaomi выпустила поводок для детей

Фото: &copy; Xiaomi

Фото: © Xiaomi

Китайский производитель самых различных товаров пробует свои силы в новой категории.

На онлайн-площадке Youpin (принадлежит Xiaomi) появился ещё один необычный продукт. Это вожжи для детей, благодаря которым ребёнок не потеряется во время прогулки.

Фото: © Xiaomi

Фото: © Xiaomi

Гаджет получил название Shuo Mi Anti-Lost Traction Bracelet. Он представляет собой два браслета, которые соединены тросом в виде пружины. Гаджет растягивается до двух метров, а жилу из нержавеющей стали внутри прозрачной оболочки почти невозможно перерезать.

Застёжка не даст ребёнку ослабить браслет. При этом пряжка оснащена замком, чтобы её нельзя было расстегнуть. Что же касается ключа, то он расположен на стороне родителя. Стоит такой гаджет почти 8 долларов.

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Сергей Сурепин
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