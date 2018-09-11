Здание Национальной нефтяной корпорации Ливии подорвали террористы ИГИЛ

Террористическая организация ИГИЛ* взяла на себя ответственность за теракт в столице Ливии Триполи 10 сентября.

Как сообщает новостной портал Al Marsad со ссылкой на соответствующее заявление террористов в Интернете, данная вылазка является продолжением "атак против экономических интересов" ливийского правительства, которое "лояльно по отношению к крестоносцам".

Сообщается, что трое боевиков "вступили в перестрелку с охраной", "сожгли здание и уничтожили" имущество, которое находилось там.

Как писал ранее Лайф, 10 сентября трое вооружённых людей ворвались в здание Национальной нефтяной корпорации Ливии, а взрывной механизм применил террорист-смертник. Два человека при взрыве погибли.