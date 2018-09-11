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Регион
Опубликовано 11 сентября 2018, 22:09

Здание Национальной нефтяной корпорации Ливии подорвали террористы ИГИЛ

Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Террористическая организация ИГИЛ* взяла на себя ответственность за теракт в столице Ливии Триполи 10 сентября.

Как сообщает новостной портал Al Marsad со ссылкой на соответствующее заявление террористов в Интернете, данная вылазка является продолжением "атак против экономических интересов" ливийского правительства, которое "лояльно по отношению к крестоносцам".

Сообщается, что трое боевиков "вступили в перестрелку с охраной", "сожгли здание и уничтожили" имущество, которое находилось там.

Как писал ранее Лайф, 10 сентября трое вооружённых людей ворвались в здание Национальной нефтяной корпорации Ливии, а взрывной механизм применил террорист-смертник. Два человека при взрыве погибли.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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Евгений Шуваев
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