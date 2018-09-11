Пассажиры американского лайнера нашли своего пилота спящим во время полёта

Пилота самолёта авиакомпании United Airlines обнаружили спящим в бизнес-классе прямо во время полёта.

Лайнер совершал рейс из Ньюарка (США) в шотландский город Глазго. Как сообщает Daily Mail, во время полёта пассажиры увидели своего пилота спящим в бизнес-классе. Отмечается, что он спал, переодевшись в обычную одежду, а его форма была аккуратно сложена рядом.

Несмотря на возмущение пассажиров, которые посчитали такие действия командира экипажа неприемлемыми, представители авиакомпании заявили, что у пилотов есть право на отдых во время длительного перелёта, поэтому никаких нарушений нет.