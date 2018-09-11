Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября 2018, 23:44

Пассажиры американского лайнера нашли своего пилота спящим во время полёта

Фото: &copy; GIPHY

Фото: © GIPHY

Пилота самолёта авиакомпании United Airlines обнаружили спящим в бизнес-классе прямо во время полёта.

Лайнер совершал рейс из Ньюарка (США) в шотландский город Глазго. Как сообщает Daily Mail, во время полёта пассажиры увидели своего пилота спящим в бизнес-классе. Отмечается, что он спал, переодевшись в обычную одежду, а его форма была аккуратно сложена рядом.

Несмотря на возмущение пассажиров, которые посчитали такие действия командира экипажа неприемлемыми, представители авиакомпании заявили, что у пилотов есть право на отдых во время длительного перелёта, поэтому никаких нарушений нет.

Стоит отметить, что перелёт из Ньюарка в Глазго занимает около семи часов.

BannerImage
Евгений Шуваев
  • Новости
  • Шотландия
  • США
  • В мире
  • Авиаперелеты
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar