Немцы показали воздушное такси

Немецкий стартап JETcopter показал проект аэротакси с вертикальными взлётом и посадкой. В нём инженеры использовали двигательную установку с двумя центробежными вентиляторами.

По словам разработчиков, использование таких вентиляторов позволит сделать летательный аппарат безопаснее предлагаемых другими компаниями аэротакси с воздушными винтами и привычными осевыми вентиляторами.

Аэротакси стартапа JETcopter оснащено надфюзеляжным корпусом с двумя центробежными вентиляторами (диаметр каждого — два метра). Они могут создать тягу, аналогичную тяге 11-метрового классического несущего винта вертолёта. Предполагается, что такси сможет выполнять полёты на расстояние до 998 километров, максимальная скорость — 300 километров в час.