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Опубликовано 12 сентября 2018, 07:44

Немцы показали воздушное такси

Фото &copy; JETcopter

Фото © JETcopter

Инженеры создали проект, в котором удалось задействовать центробежные вентиляторы.

Немецкий стартап JETcopter показал проект аэротакси с вертикальными взлётом и посадкой. В нём инженеры использовали двигательную установку с двумя центробежными вентиляторами.

По словам разработчиков, использование таких вентиляторов позволит сделать летательный аппарат безопаснее предлагаемых другими компаниями аэротакси с воздушными винтами и привычными осевыми вентиляторами.

Аэротакси стартапа JETcopter оснащено надфюзеляжным корпусом с двумя центробежными вентиляторами (диаметр каждого — два метра). Они могут создать тягу, аналогичную тяге 11-метрового классического несущего винта вертолёта. Предполагается, что такси сможет выполнять полёты на расстояние до 998 километров, максимальная скорость — 300 километров в час.

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Сергей Сурепин
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