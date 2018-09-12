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Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 07:55

Вор уронил пистолет во время ограбления. Во время побега у него спали штаны

Полиция штата Колорадо (США) опубликовала кадры неудачного ограбления магазина электронных сигарет.

Сначала преступник уронил за кассу пистолет. После того, как он начал убегать с места преступления, с него спали штаны.

Мужчина подошёл к прилавку и резко выхватил пистолет — он находился в кармане. Он это сделал настолько резко, что оружие вылетело из рук. Молодой человек попытался перепрыгнуть через прилавок, однако ему помешали спадающие штаны.

В итоге мужчина скрылся с места преступления. Пока неизвестно, удалось ли полиции найти его.

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Сергей Сурепин
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