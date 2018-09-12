Вор уронил пистолет во время ограбления. Во время побега у него спали штаны

Полиция штата Колорадо (США) опубликовала кадры неудачного ограбления магазина электронных сигарет.

Сначала преступник уронил за кассу пистолет. После того, как он начал убегать с места преступления, с него спали штаны.

Мужчина подошёл к прилавку и резко выхватил пистолет — он находился в кармане. Он это сделал настолько резко, что оружие вылетело из рук. Молодой человек попытался перепрыгнуть через прилавок, однако ему помешали спадающие штаны.