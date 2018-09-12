С друзьями веселее. Маккартни рассказал о групповой мастурбации в доме Леннона

Британский музыкант и один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни рассказал, как во время одной из вечеринок в доме Джона Леннона произошёл случай групповой мастурбации. История была опубликована на сайте журнала GQ.

Это случилось ещё до того, как Битлы стали популярными. По словам Маккартни, на вечеринке было несколько человек. В какой-то момент посиделка пошла не по плану и, "вместо того чтобы неистово напиться", один из гостей "начал мастурбировать и все присоединились".

При этом в процессе трое друзей Леннона, которые там присутствовали, начали выкрикивать имена девушек, которые бы "вдохновили" их.

— Мы орали: "Брижит Бардо!" — и продолжали наяривать сильнее, — рассказал музыкант.

В какой-то момент Леннон выкрикнул имя Уинстона Черчилля, но окружающие такой выбор не поняли.