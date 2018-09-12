Актёр из "Чудо-женщины" может сыграть главного злодея в новом "Джеймсе Бонде"

Актёр Саид Тагмауи рассказал, что Дэнни Бойл планировал пригласить его на роль главного злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде. Однако пока не ясно, повлияет ли уход Бойла на участие актёра из "Чудо-женщины" в проекте.