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Опубликовано 12 сентября 2018, 08:15

Актёр из "Чудо-женщины" может сыграть главного злодея в новом "Джеймсе Бонде"

Фото &copy; AP Photo/Matt Sayles

Фото © AP Photo/Matt Sayles

В настоящий момент национальность антагониста напрямую зависит от решения продюсеров.

Актёр Саид Тагмауи рассказал, что Дэнни Бойл планировал пригласить его на роль главного злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде. Однако пока не ясно, повлияет ли уход Бойла на участие актёра из "Чудо-женщины" в проекте.

Я должен был сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде, сыграть главного злодея. Меня пригласил Дэнни Бойл, который теперь оставил проект, так что появилась некоторая неопределённость

Саид Тагмауи

Напомним, 21 августа стало известно, что Бойл больше не занимается фильмом "Бонд-25". Его уволили из-за творческих разногласий с продюсерами. Также стало известно, что режиссёр "Звёздного пути" С. Дж. Кларксон может снять новый фильм про агента 007.

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Сергей Сурепин
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