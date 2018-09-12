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Опубликовано 12 сентября 2018, 08:25

Джереми Реннер опубликовал фотографию со съёмок новых "Мстителей"

Фото &copy; Instagram/renner4real
Фото © Instagram/renner4real

Работа над продолжением блокбастера "Война бесконечности" в настоящий момент идёт полным ходом.

Актёр Джереми Реннер опубликовал фотографию с пересъёмок четвёртой части "Мстителей". Таким образом он подтвердил, что Соколиный Глаз (персонаж Реннера) вернётся на экраны.

Ранее актёр Марк Руффало рассказывал, что съёмочная группа и актёрский состав фильма собрались для завершения работы над лентой. По словам актёра, в данном случае речь не идёт про обычные досъёмки или пересъёмки.

Напомним, фильм "Мстители-4" должен выйти весной 2019 года. В настоящий момент работа над картиной продолжается. В сентябре в Атланте начались досъёмки — на них присутствовали все актёры оригинальных "Мстителей".

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Сергей Сурепин
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