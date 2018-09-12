Джереми Реннер опубликовал фотографию со съёмок новых "Мстителей"

Работа над продолжением блокбастера "Война бесконечности" в настоящий момент идёт полным ходом.

Актёр Джереми Реннер опубликовал фотографию с пересъёмок четвёртой части "Мстителей". Таким образом он подтвердил, что Соколиный Глаз (персонаж Реннера) вернётся на экраны.

Ранее актёр Марк Руффало рассказывал, что съёмочная группа и актёрский состав фильма собрались для завершения работы над лентой. По словам актёра, в данном случае речь не идёт про обычные досъёмки или пересъёмки.