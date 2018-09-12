Илон Маск показал бурильную машину, которая управляется с геймпада Xbox One
Благодаря этому скорость бурения увеличится, а работать на установке можно будет намного безопаснее.
Компания The Boring Company опубликовала на своей странице в "Твиттере" видео с новой бурильной машиной. Она нужна для укладки тоннелей. Особенность — управление осуществляется с помощью геймпада от игровой консоли Xbox One, производимой Microsoft.
Best video game ever pic.twitter.com/DlGFsji76l— The Boring Company (@boringcompany) September 8, 2018
Дело в том, что во время проведения подземных работ строителям необходимо вручную менять положение некоторых деталей буровых механизмов. С помощью геймпада сотрудники The Boring Company смогут безопасно управлять установкой — скорость бурения при этом увеличится.
Подобная система управления пока установлена на трёх буровых аппаратах. Ранее с помощью контроллера Xbox 360 можно было управлять некоторыми функциями ядерной подводной лодки USS Colorado, которая находится на вооружении американского флота.