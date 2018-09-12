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Опубликовано 12 сентября 2018, 08:35

Илон Маск показал бурильную машину, которая управляется с геймпада Xbox One

Фото &copy; Twitter/The Boring Company

Благодаря этому скорость бурения увеличится, а работать на установке можно будет намного безопаснее.

Компания The Boring Company опубликовала на своей странице в "Твиттере" видео с новой бурильной машиной. Она нужна для укладки тоннелей. Особенность — управление осуществляется с помощью геймпада от игровой консоли Xbox One, производимой Microsoft.

Дело в том, что во время проведения подземных работ строителям необходимо вручную менять положение некоторых деталей буровых механизмов. С помощью геймпада сотрудники The Boring Company смогут безопасно управлять установкой — скорость бурения при этом увеличится.

Подобная система управления пока установлена на трёх буровых аппаратах. Ранее с помощью контроллера Xbox 360 можно было управлять некоторыми функциями ядерной подводной лодки USS Colorado, которая находится на вооружении американского флота.

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Сергей Сурепин
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