По мнению Николаса Мадуро, и тогда, и сейчас были финансовая блокада, экономическая война и покушение на главу государства.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро сравнил происходящее вокруг страны с государственным переворотом в Чили, где свергли президента Сальвадора Альенде. Об этом он заявил в эфире государственного телевидения.

Как подчеркнул Мадуро, народ Венесуэлы знает, что такое государственный переворот, саботаж, экономическая и психологическая война.

По словам президента Венесуэлы, "когда Альенде остался один в Чили, он подставил под пули фашизма единственное, что у него оставалось, — своё тело".