Президент Венесуэлы сравнил ситуацию вокруг страны с переворотом в Чили
Николас Мадуро. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
По мнению Николаса Мадуро, и тогда, и сейчас были финансовая блокада, экономическая война и покушение на главу государства.
Венесуэльский лидер Николас Мадуро сравнил происходящее вокруг страны с государственным переворотом в Чили, где свергли президента Сальвадора Альенде. Об этом он заявил в эфире государственного телевидения.
Как подчеркнул Мадуро, народ Венесуэлы знает, что такое государственный переворот, саботаж, экономическая и психологическая война.
По словам президента Венесуэлы, "когда Альенде остался один в Чили, он подставил под пули фашизма единственное, что у него оставалось, — своё тело".
Ранее Лайф писал, что представители Белого дома обсуждали с военными из Венесуэлы план по свержению Мадуро.