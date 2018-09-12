Путин заявил, что Дальний Восток станет локомотивом развития экономики России

Дальневосточный регион в предстоящем году получит роль локомотива российской экономики. Убеждённость в этом выразил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании IV Восточного экономического форума (ВЭФ).

— Новая роль Дальнего Востока как локомотива отечественной экономики и товарной культуры в предстоящий год будет набираться, — заявил Путин.

Отметим, IV Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11–13 сентября. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока даёт мощный ресурс для достижения намеченного прорыва в развитии экономики России в целом. Глава государства поручил кабмину разработать национальную программу развития региона до 2025 года с перспективой продления до 2035 года.