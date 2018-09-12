Белоусов объяснил, почему жуликам комфортно в России

Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает, что жулики комфортно чувствуют себя в нашей стране из-за системы контрольно-надзорной деятельности. Он поясняет, что контрольные органы зачастую проверяют только тех, кто работает "вбелую". Из-за того, что давление приходится на тех, кто работает в бизнесе законно, нелегальные предприниматели чувствуют себя комфортнее, потому что с ними ничего нельзя сделать.