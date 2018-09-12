Белоусов объяснил, почему жуликам комфортно в России
Андрей Белоусов. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает, что жулики комфортно чувствуют себя в нашей стране из-за системы контрольно-надзорной деятельности. Он поясняет, что контрольные органы зачастую проверяют только тех, кто работает "вбелую". Из-за того, что давление приходится на тех, кто работает в бизнесе законно, нелегальные предприниматели чувствуют себя комфортнее, потому что с ними ничего нельзя сделать.
— Классную систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно, — заявил Белоусов на Восточном экономическом форуме. — С ними ничего нельзя сделать, а легальный предприниматель всё больше и больше испытывает давление со стороны контрольно-надзорных органов.
Он поясняет, что контрольно-надзорные органы слишком зарегулировали, отчего те "боятся поднять голову".