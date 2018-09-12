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Опубликовано 12 сентября 2018, 06:20

Белоусов объяснил, почему жуликам комфортно в России

Андрей Белоусов. Фото: &copy; РИА Новости/Евгения Новоженина

Андрей Белоусов. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает, что жулики комфортно чувствуют себя в нашей стране из-за системы контрольно-надзорной деятельности. Он поясняет, что контрольные органы зачастую проверяют только тех, кто работает "вбелую". Из-за того, что давление приходится на тех, кто работает в бизнесе законно, нелегальные предприниматели чувствуют себя комфортнее, потому что с ними ничего нельзя сделать.

— Классную систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно, — заявил Белоусов на Восточном экономическом форуме. — С ними ничего нельзя сделать, а легальный предприниматель всё больше и больше испытывает давление со стороны контрольно-надзорных органов.

Он поясняет, что контрольно-надзорные органы слишком зарегулировали, отчего те "боятся поднять голову".

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Алина Раппопорт
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