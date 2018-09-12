Путин призвал сохранить дух экономической свободы без санкций
Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Валерий Мельников
По мнению российского лидера, это позволит АТР оставаться ключевым участником мировой экономики и торговли.
Президент РФ Владимир Путин выступил против протекционизма, санкций и политической предвзятости в мировой торговле. По его мнению, основные принципы торговли "становятся заложниками идеологических подходов, сиюминутных политических раскладов". Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
— Мир, глобальная экономика сегодня всё чаще сталкиваются с новыми формами протекционизма, с разного рода барьерами, которые резко обострились в последнее время и растут непомерно, — констатировал Путин.
Российский лидер выразил сожаление, что базовые принципы торговли, конкуренции и экономическая взаимовыгодность "становятся заложниками идеологических подходов, сиюминутных политических раскладов". По мнению Путина, это является серьёзным вызовом для мировой экономики, особенно для динамичного развития АТР, для его лидерства. Глава Российского государства убеждён, что для дальнейшего развития региона необходимо "сохранить дух экономической свободы, быть пространством деловой инициативы, без санкций, запретов, политической предвзятости". Как отметил Путин, это позволит АТР оставаться ключевым участником мировой экономики и торговли.