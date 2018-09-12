Путин призвал сохранить дух экономической свободы без санкций

По мнению российского лидера, это позволит АТР оставаться ключевым участником мировой экономики и торговли.

Президент РФ Владимир Путин выступил против протекционизма, санкций и политической предвзятости в мировой торговле. По его мнению, основные принципы торговли "становятся заложниками идеологических подходов, сиюминутных политических раскладов". Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

— Мир, глобальная экономика сегодня всё чаще сталкиваются с новыми формами протекционизма, с разного рода барьерами, которые резко обострились в последнее время и растут непомерно, — констатировал Путин.