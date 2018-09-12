Модератор ВЭФ пожаловался Путину на полпреда Трутнева

Модератор пленарного заседания Восточного экономического форума Сергей Брилёв пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину на полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

— Хотел пожаловаться на вашего полпреда Трутнева, — начал говорить модератор.

— Мне все жалуются, неудивительно, — улыбнулся Путин в ответ.

Юрий Трутнев. Фото: © Пресс-служба администрации Приморского края

— Думал на Дальнем Востоке генератор поставить и продавать электричество. А Трутнев предложил мне купить. Это что, по знакомству уже ничего нельзя? — поинтересовался Брилёв у президента РФ.

— А зачем по знакомству? Когда можно нормальным путём пойти и получить. Сто двадцать две тысячи человек получили так называемый дальневосточный гектар. И занимаются люди здесь и сельским хозяйством, и гостинично-туристическим бизнесом, и рекреацией, — рассказал Путин.