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Опубликовано 12 сентября 2018, 06:14

Модератор ВЭФ пожаловался Путину на полпреда Трутнева

Владимир Путин.&nbsp;Фото: &copy; РИА "Новости"/Алексей Никольский

Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости"/Алексей Никольский

Модератор пленарного заседания Восточного экономического форума Сергей Брилёв пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину на полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

— Хотел пожаловаться на вашего полпреда Трутнева, — начал говорить модератор.

— Мне все жалуются, неудивительно, — улыбнулся Путин в ответ.

Юрий Трутнев. Фото: © Пресс-служба администрации Приморского края

Юрий Трутнев. Фото: © Пресс-служба администрации Приморского края

— Думал на Дальнем Востоке генератор поставить и продавать электричество. А Трутнев предложил мне купить. Это что, по знакомству уже ничего нельзя? — поинтересовался Брилёв у президента РФ.

— А зачем по знакомству? Когда можно нормальным путём пойти и получить. Сто двадцать две тысячи человек получили так называемый дальневосточный гектар. И занимаются люди здесь и сельским хозяйством, и гостинично-туристическим бизнесом, и рекреацией, — рассказал Путин.

Напомним, по программе "Дальневосточный гектар" каждый россиянин может получить земельный участок площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. В течение первого года человеку нужно определиться, как использовать участок, а через три года необходимо задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить либо в собственность, либо в длительную аренду.

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Александр Юнашев
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