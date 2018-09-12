Модератор ВЭФ пожаловался Путину на полпреда Трутнева
Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости"/Алексей Никольский
Модератор пленарного заседания Восточного экономического форума Сергей Брилёв пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину на полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.
— Хотел пожаловаться на вашего полпреда Трутнева, — начал говорить модератор.
— Мне все жалуются, неудивительно, — улыбнулся Путин в ответ.
Юрий Трутнев. Фото: © Пресс-служба администрации Приморского края
— Думал на Дальнем Востоке генератор поставить и продавать электричество. А Трутнев предложил мне купить. Это что, по знакомству уже ничего нельзя? — поинтересовался Брилёв у президента РФ.
— А зачем по знакомству? Когда можно нормальным путём пойти и получить. Сто двадцать две тысячи человек получили так называемый дальневосточный гектар. И занимаются люди здесь и сельским хозяйством, и гостинично-туристическим бизнесом, и рекреацией, — рассказал Путин.
Напомним, по программе "Дальневосточный гектар" каждый россиянин может получить земельный участок площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. В течение первого года человеку нужно определиться, как использовать участок, а через три года необходимо задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить либо в собственность, либо в длительную аренду.