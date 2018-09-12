Путин предложил создать центр цифрового развития на острове Русский

Президент РФ Владимир Путин сделал сразу несколько поручений по острову Русский в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Среди предложений главы государства — основание центра цифрового развития.

— Предлагаю создать на острове Русский центр цифрового развития по таким направлениям, как разработка программного обеспечения, технологии хранения и передачи так называемых больших данных, кибербезопасности, — сказал Путин.

Российский лидер указал на сделанные в данном направлении шаги, в числе которых уникальный инновационный курс обучения цифровым технологиям, впервые состоявшийся два месяца назад на базе Дальневосточного федерального университета в рамках национальной технологической инициативы.