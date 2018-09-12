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Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 06:01

Путин предложил создать центр цифрового развития на острове Русский

Фото &copy; wikipedia.org/ William Ng

Фото © wikipedia.org/ William Ng

Президент РФ Владимир Путин сделал сразу несколько поручений по острову Русский в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Среди предложений главы государства — основание центра цифрового развития.

— Предлагаю создать на острове Русский центр цифрового развития по таким направлениям, как разработка программного обеспечения, технологии хранения и передачи так называемых больших данных, кибербезопасности, — сказал Путин.

Российский лидер указал на сделанные в данном направлении шаги, в числе которых уникальный инновационный курс обучения цифровым технологиям, впервые состоявшийся два месяца назад на базе Дальневосточного федерального университета в рамках национальной технологической инициативы.

Отметим, IV Восточный экономический форум проходит на острове Русский 11–13 сентября. Ранее в ходе ВЭФ президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать национальную программу развития региона до 2025 года с перспективой продления до 2035 года.

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Алёна Темирчиева
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