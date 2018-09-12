Путин заявил, что готовность Японии к сотрудничеству всегда получит поддержку РФ
Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Мамонтов
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме отметил, что Россия настроена на позитивное сотрудничество с Японией.
— Буквально накануне с премьер-министром Синдзо Абэ дали старт работе завода по производству автомобильных двигателей в Приморском крае, — рассказал российский лидер, добавив, что готовность японских партнёров к такой предметной результативной работе всегда получит поддержку России.
Как ранее писал Лайф, российский лидер также призвал вернуться к совместным проектам России, КНДР и Южной Кореи.