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Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 06:18

Путин заявил, что готовность Японии к сотрудничеству всегда получит поддержку РФ

Президент РФ Владимир Путин. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Мамонтов

Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Мамонтов

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме отметил, что Россия настроена на позитивное сотрудничество с Японией.

— Буквально накануне с премьер-министром Синдзо Абэ дали старт работе завода по производству автомобильных двигателей в Приморском крае, — рассказал российский лидер, добавив, что готовность японских партнёров к такой предметной результативной работе всегда получит поддержку России.

Как ранее писал Лайф, российский лидер также призвал вернуться к совместным проектам России, КНДР и Южной Кореи.

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Майя Селезнёва
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