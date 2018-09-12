Путин призвал вернуться к совместным проектам России, КНДР и Южной Кореи
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Президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к обсуждению трёхсторонних проектов Москвы, Сеула и Пхеньяна. Однако, по мнению российского лидера, это требует урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.
— Хотел бы вернуться к обсуждению трёхсторонних проектов в инфраструктуре энергетики, других областях при участии России, Республики Корея и Корейской Народной Демократической Республики, — заявил Владимир Путин.