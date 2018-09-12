Путин призвал вернуться к совместным проектам России, КНДР и Южной Кореи

Президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к обсуждению трёхсторонних проектов Москвы, Сеула и Пхеньяна. Однако, по мнению российского лидера, это требует урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.