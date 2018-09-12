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Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 06:07

Путин призвал вернуться к совместным проектам России, КНДР и Южной Кореи

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Никольский

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к обсуждению трёхсторонних проектов Москвы, Сеула и Пхеньяна. Однако, по мнению российского лидера, это требует урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

— Хотел бы вернуться к обсуждению трёхсторонних проектов в инфраструктуре энергетики, других областях при участии России, Республики Корея и Корейской Народной Демократической Республики, — заявил Владимир Путин.

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Алёна Темирчиева
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