Путин поручил госкомпаниям размещать подразделения на острове Русский

Президент РФ Владимир Путин призвал госкомпании размещать свои инжиниринговые и исследовательские подразделения на острове Русский, где в настоящий момент проходит Восточный экономический форум. С таким предложением глава государства обратился в ходе пленарного заседания ВЭФ, отметив компании, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке.

— Это "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Роскосмос", предприятия, занимающиеся авиационной промышленностью, и другие, — уточнил президент. — Прошу правительство и руководство компаний рассматривать это как прямое поручение.