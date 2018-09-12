Путин поручил госкомпаниям размещать подразделения на острове Русский
Президент России Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович
Президент РФ Владимир Путин призвал госкомпании размещать свои инжиниринговые и исследовательские подразделения на острове Русский, где в настоящий момент проходит Восточный экономический форум. С таким предложением глава государства обратился в ходе пленарного заседания ВЭФ, отметив компании, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке.
— Это "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Роскосмос", предприятия, занимающиеся авиационной промышленностью, и другие, — уточнил президент. — Прошу правительство и руководство компаний рассматривать это как прямое поручение.
Напомним, четвёртый ВЭФ проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11–13 сентября. Как ранее писал Лайф, Путин предложил создать центр цифрового развития на острове.