Абэ уверен, что отношения Японии и России таят в себе безграничные возможности
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил убеждённость, что отношения Токио и Москвы таят в себе безграничные возможности. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.
— Японско-российские отношения таят в себе безграничные возможности для закладки краеугольного камня мира и процветания в этом регионе в XXI веке, — считает глава японского правительства.
По мнению Абэ, отношения между двумя странами сейчас "начинают продвигаться вперёд с беспрецедентным ускорением". Премьер-министр Японии заявил, что более половины проектов, которые входят в план двустороннего сотрудничества Москвы и Токио, "фактически реализуются или вот-вот начнут реализовываться". Глава японского правительства напомнил, что всего он в себя включает более 150 проектов.