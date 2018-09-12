Абэ уверен, что отношения Японии и России таят в себе безграничные возможности

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил убеждённость, что отношения Токио и Москвы таят в себе безграничные возможности. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

— Японско-российские отношения таят в себе безграничные возможности для закладки краеугольного камня мира и процветания в этом регионе в XXI веке, — считает глава японского правительства.