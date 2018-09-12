Путин заявил, что 122 тысячи человек получили "дальневосточный гектар"

По словам главы государства, обладатели занимаются на данных участках сельским хозяйством, туристическим бизнесом и рекреацией.

Земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" уже получило более 120 тысяч граждан РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) на острове Русский.

— 122 тысячи человек получили так называемый дальневосточный гектар, и занимаются люди здесь и сельским хозяйством, и гостинично-туристическим бизнесом, и рекреацией, — рассказал глава российского государства.