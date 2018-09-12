Путин заявил, что 122 тысячи человек получили "дальневосточный гектар"
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
По словам главы государства, обладатели занимаются на данных участках сельским хозяйством, туристическим бизнесом и рекреацией.
Земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" уже получило более 120 тысяч граждан РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) на острове Русский.
— 122 тысячи человек получили так называемый дальневосточный гектар, и занимаются люди здесь и сельским хозяйством, и гостинично-туристическим бизнесом, и рекреацией, — рассказал глава российского государства.
Напомним, программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому россиянину на получение бесплатного земельного участка площадью до 1 гектара в данном регионе. В течение первого года получателю "дальневосточного гектара" необходимо определиться с видом использования участка, а через три — задекларировать его освоение. После пяти лет безвозмездного пользования появляется возможность получить данный участок в собственность или длительную аренду.