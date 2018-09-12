Путин заявил, что Россию беспокоит продвижение американских систем ПРО в АТР
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москву беспокоит продвижение американских систем противоракетной обороны в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом он сказал на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей", которое проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
— Нас, естественно, не могут не беспокоить многие аспекты военного сотрудничества в регионе, в том числе продвижение американских систем ПРО, — подчеркнул российский лидер.
Напомним, что ВЭФ проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11–13 сентября. Как писал Лайф, ранее Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность в АТР для устойчивого развития региона.