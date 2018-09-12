Путин заявил, что Россию беспокоит продвижение американских систем ПРО в АТР

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москву беспокоит продвижение американских систем противоракетной обороны в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом он сказал на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей", которое проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

— Нас, естественно, не могут не беспокоить многие аспекты военного сотрудничества в регионе, в том числе продвижение американских систем ПРО, — подчеркнул российский лидер.