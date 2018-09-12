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Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 06:52

Путин заявил, что Россию беспокоит продвижение американских систем ПРО в АТР

Фото &copy; Adan Cazarez/U.S. Army

Фото © Adan Cazarez/U.S. Army

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москву беспокоит продвижение американских систем противоракетной обороны в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом он сказал на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей", которое проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

— Нас, естественно, не могут не беспокоить многие аспекты военного сотрудничества в регионе, в том числе продвижение американских систем ПРО, — подчеркнул российский лидер.

Напомним, что ВЭФ проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11–13 сентября. Как писал Лайф, ранее Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность в АТР для устойчивого развития региона.

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Алёна Темирчиева
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