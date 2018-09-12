Премьер-министр Японии подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович
Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что в перспективе намерен встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом он заявил в ходе Восточного экономического форума, отметив в то же время, что в данный момент никаких договорённостей по поводу саммита нет.
— Я тоже должен разбить скорлупу взаимного недоверия, сделать шаг вперёд и, в конце концов, общаться напрямую с председателем Госсовета Ким Чен Ыном, — отметил Абэ.
Напомним, ВЭФ проходит на острове Русский с 11 по 13 сентября. Как ранее писал Лайф, Ким Чен Ын сообщил, что не сможет принять участия в ВЭФ, однако отметил, что в форуме примет участие делегация из этой страны.