Премьер-министр Японии подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном

Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что в перспективе намерен встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом он заявил в ходе Восточного экономического форума, отметив в то же время, что в данный момент никаких договорённостей по поводу саммита нет.

— Я тоже должен разбить скорлупу взаимного недоверия, сделать шаг вперёд и, в конце концов, общаться напрямую с председателем Госсовета Ким Чен Ыном, — отметил Абэ.