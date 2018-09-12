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Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 06:55

Премьер-министр Японии подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Астапкович

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что в перспективе намерен встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом он заявил в ходе Восточного экономического форума, отметив в то же время, что в данный момент никаких договорённостей по поводу саммита нет.

— Я тоже должен разбить скорлупу взаимного недоверия, сделать шаг вперёд и, в конце концов, общаться напрямую с председателем Госсовета Ким Чен Ыном, — отметил Абэ.

Напомним, ВЭФ проходит на острове Русский с 11 по 13 сентября. Как ранее писал Лайф, Ким Чен Ын сообщил, что не сможет принять участия в ВЭФ, однако отметил, что в форуме примет участие делегация из этой страны.

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Майя Селезнёва
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